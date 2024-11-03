Дорофеев набрал 10-е очко в сезоне НХЛ
Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты».
На 16-й минуте второго периода россиянин сделал счет 1:2. Для 24-летнего россиянина это 7-й гол в сезоне. Также на его счету 3 голевые передачи.
Положение команд
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|И
|В
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|10
|8
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|16
|2
|Нью-Джерси
|14
|7
|7
|16
|3
|Рейнджерс
|10
|7
|3
|15
|4
|Каролина
|9
|7
|2
|14
|5
|Коламбус
|11
|5
|6
|11
|6
|Питтсбург
|13
|5
|8
|11
|7
|Айлендерс
|11
|4
|7
|10
|8
|Филадельфия
|12
|4
|8
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
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|1
|Флорида
|13
|9
|4
|19
|2
|Тампа-Бэй
|11
|7
|4
|14
|3
|Торонто
|12
|6
|6
|13
|4
|Оттава
|11
|6
|5
|12
|5
|Детройт
|11
|5
|6
|11
|6
|Бостон
|12
|5
|7
|11
|7
|Баффало
|12
|4
|8
|9
|8
|Монреаль
|12
|4
|8
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|11
|10
|1
|20
|2
|Миннесота
|10
|7
|3
|16
|3
|Даллас
|11
|7
|4
|14
|4
|Юта
|12
|5
|7
|13
|5
|Сент-Луис
|12
|6
|6
|12
|6
|Колорадо
|12
|5
|7
|10
|7
|Нэшвилл
|11
|4
|7
|9
|8
|Чикаго
|12
|4
|8
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|12
|8
|4
|17
|2
|Лос-Анджелес
|12
|6
|6
|15
|3
|Ванкувер
|10
|5
|5
|13
|4
|Калгари
|11
|6
|5
|13
|5
|Эдмонтон
|11
|5
|6
|11
|6
|Сиэтл
|12
|5
|7
|11
|7
|Анахайм
|10
|4
|6
|10
|8
|Сан-Хосе
|13
|3
|10
|8
Результаты / календарь
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6.11
7.11
8.11
|3.11
|00:00
|
Вашингтон – Коламбус
|7 : 2
|3.11
|02:00
|
Сент-Луис – Торонто
|4 : 2
|3.11
|02:00
|
Питтсбург – Монреаль
|3 : 1
|3.11
|02:00
|
Детройт – Баффало
|2 : 1
|3.11
|02:00
|
Оттава – Сиэтл
|3 : 0
|3.11
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|5 : 2
|3.11
|05:00
|
Вегас – Юта
|4 : 3 ОТ
|3.11
|05:00
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|2 : 3
|3.11
|21:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|- : -
|3.11
|23:00
|
Виннипег – Тампа-Бэй
|- : -
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