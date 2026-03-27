Барбашев: «В игре «Вегаса» видно много улучшений. Скоро все наладится

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев прокомментировал поражение от «Эдмонтона» (3:4 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Приятно видеть, что Стоун забил, у него было много моментов. Я не помню, когда мы в последний раз забивали в равных составах. В нашей игре видно много улучшений. Скоро все наладится», — цитирует 30-летнего хоккеиста сайт НХЛ.

«Вегас» располагается на седьмом месте в таблице Западной конференции, у команды 79 очков после 73 игр.

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