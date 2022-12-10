Овечкин забросил в пустые ворота в матче против «Сиэтла»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

За 4 секунды до финальной сирены 37-летний россиянин забросил в пустые ворота с передачи соотечественника Евгения Кузнецова.

Для Овечкина этот гол стал 16-м в текущем сезоне и 796-м за карьеру в НХЛ.