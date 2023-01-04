Российский нападающий «Вашингтона» Овечкин забросил 807-ю шайбу в НХЛ

«Вашингтон» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало». Счет стал 2:3.

Голом на 17-й минуте второго периода отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала 27-й в нынешнем сезоне.

Всего за карьеру в НХЛ 37-летний россиянин забросил 807 и идет на 2-м месте среди лучших снайперов НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).