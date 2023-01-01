Овечкин забросил 804-ю шайбу в карьере. До Гретцки 90 голов

«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля». Счет стал 4:1.

На 10-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала 24-й в текущем сезоне и 804-й в карьере.

Всего в этом сезоне 37-летний россиянин набрал 43 (24+19) очка в 38 матчах.