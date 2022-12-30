Овечкин забросил 803-ю шайбу в НХЛ

«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

На 2-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала 23-й в текущем сезоне и 803-й в карьере.

Всего в этом сезоне 37-летний россиянин набрал 42 (23+19) очка в 37 матчах.