Овечкин забросил 41-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Вашингтон» увеличил счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

На 15-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала 41-й в текущем сезоне и 821-й за карьеру.