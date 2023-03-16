Овечкин забросил 37-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Вашингтон» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало». Счет стал 3:4.

Российский нападающий Александр Овечкин забросил шайбу на 11-й минуте третьего периода. Для него этот гол стал 37-м в текущем сезоне.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате 37-летний россиянин набрал 64 (37+27) очка в 63 матчах.