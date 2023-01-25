Овечкин забросил 31-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Вашингтон» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо». В середине третьего периода счет стал 2:3.

Голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот гол стал 31-м в этом сезоне.

Всего на его счету теперь 811 голов за карьеру в североамериканской лиге. По этому показателю он идет на втором месте, уступая лишь Уэйну Гретцки, который забросил 894 шайбы.