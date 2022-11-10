Российский нападающий «Вашингтона» Овечкин сравнялся с Шнайдером по матчам в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

Для 37-летнего россиянина эта игра стала 1289-й в североамериканской лиге. По этому показателю он догнал Мэтью Шнайдера. Они делят 71-е место.

На 70-й строчке располагается Дэррил Сидор, который за свою карьеру принял участие в 1291 матче.

В этом сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 14 матчах и набрал 13 (8+5) очков.