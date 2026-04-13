Овечкин о просьбе продолжить карьеру в сезоне-2026/27: «Я подумаю об этом»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал просьбу болельщиков продолжить карьеру в сезоне-2026/27.

«Я подумаю об этом», — цитирует 40-летнего спортсмена AP. Он сказал это в окружении сыновей после домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:0).

Контракт хоккеиста с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. Он играет за эту команду с 2005 года.

В сезоне-2025/26 нападающий в 81 матче набрал 63 (32+31) очка.

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