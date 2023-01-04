Российский нападающий «Вашингтона» Овечкин поднялся на 62-е место по матчам в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

Для него эта встреча стала 1314-й за карьеру в североамериканской лиге. По этому показателю он поднялся на 62-е место, сравнявшись с Бобби Холиком.

Рекордсменом НХЛ по количеству сыгранных матчей является Патрик Марло. За карьеру канадец провел 1779 матчей.