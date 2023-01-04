Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:48

Российский нападающий «Вашингтона» Овечкин поднялся на 62-е место по матчам в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

Для него эта встреча стала 1314-й за карьеру в североамериканской лиге. По этому показателю он поднялся на 62-е место, сравнявшись с Бобби Холиком.

Рекордсменом НХЛ по количеству сыгранных матчей является Патрик Марло. За карьеру канадец провел 1779 матчей.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
0
Читайте также
«Моя работа в Европе закончена». Роналду рассказал, почему решил уехать в Саудовскую Аравию
Игрок клуба НФЛ перенес остановку сердца во время матча. Он в критическом состоянии
Число погибших военных в Макеевке возросло до 89 человек
Бойцы группировки «Отважные» уничтожили бронетехнику ВСУ у Кременной
Палата представителей США третий раз подряд не смогла выбрать спикера
Экс-депутат Исаков назвал Хасбулатова «человеком острого злого ума»
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтона» Овечкин забросил 807-ю шайбу в НХЛ
Гретцки уверен, что Овечкин побьет его рекорд по голам в НХЛ
Овечкин: «Вашингтон» плохо начал сезон, а сейчас мы как бы пришли в норму»
Александр Овечкин выбран первой звездой декабря в НХЛ
Каменский полагает, что Овечкин способен забросить 50 шайб в нынешнем сезоне НХЛ
Сколько осталось забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гретцки уверен, что Овечкин побьет его рекорд по голам в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Овечкин забросил 807-ю шайбу в НХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 37 25 12 56
2 Нью-Джерси 37 23 14 49
3 Вашингтон 39 21 18 47
4 Рейнджерс 38 20 18 46
5 Питтсбург 37 19 18 44
6 Айлендерс 38 21 17 44
7 Филадельфия 38 14 24 35
8 Коламбус 35 11 24 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 37 29 8 62
2 Торонто 37 23 14 52
3 Тампа-Бэй 35 23 12 47
4 Детройт 35 16 19 39
5 Баффало 35 18 17 38
6 Оттава 37 17 20 37
7 Флорида 38 16 22 36
8 Монреаль 37 15 22 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 38 23 15 52
2 Виннипег 37 23 14 47
3 Миннесота 36 21 15 44
4 Колорадо 36 19 17 41
5 Сент-Луис 37 17 20 37
6 Нэшвилл 35 15 20 36
7 Аризона 35 13 22 31
8 Чикаго 36 8 28 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 26 14 54
2 Лос-Анджелес 40 21 19 48
3 Калгари 38 18 20 43
4 Сиэтл 35 19 16 42
5 Эдмонтон 38 20 18 42
6 Ванкувер 36 16 20 35
7 Сан-Хосе 39 12 27 31
8 Анахайм 38 10 28 24
Результаты / календарь
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
4.01 03:00
Вашингтон – Баффало
 - : -
4.01 03:00
Оттава – Коламбус
 - : -
4.01 03:00
Рейнджерс – Каролина
 - : -
4.01 03:00
Торонто – Сент-Луис
 - : -
4.01 03:00
Флорида – Аризона
 - : -
4.01 04:00
Виннипег – Калгари
 - : -
4.01 04:00
Нэшвилл – Монреаль
 - : -
4.01 04:30
Чикаго – Тампа-Бэй
 - : -
4.01 05:00
Эдмонтон – Сиэтл
 - : -
4.01 06:00
Ванкувер – Айлендерс
- : -
4.01 06:30
Лос-Анджелес – Даллас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 38 72
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 57
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 38 54
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 38 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

35 27
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 26
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 25 1.86
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 14 2.19
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости