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Овечкин оформил хет-трик в матче с «Монреалем» и сократил отрыв от Гретцки

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля». В конце третьего периода счет стал 9:2.

На 37-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала третьей в этом матче и 26-й в текущем сезоне.

Всего в этом сезоне 37-летний россиянин набрал 45 (26+19) очка в 38 матчах.

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 806 шайб. По этому показателю он уступает лишь Уэйну Гретцки (894). Для того чтобы выйти на 1-е место российскому нападающему надо забросить еще 88 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 36 24 12 54
2 Нью-Джерси 36 23 13 48
3 Вашингтон 38 20 18 45
4 Питтсбург 36 19 17 44
5 Айлендерс 37 21 16 44
6 Рейнджерс 37 19 18 44
7 Филадельфия 36 12 24 31
8 Коламбус 34 10 24 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 35 28 7 59
2 Торонто 36 22 14 50
3 Тампа-Бэй 34 22 12 45
4 Детройт 34 15 19 37
5 Баффало 33 17 16 36
6 Флорида 37 16 21 36
7 Оттава 35 16 19 35
8 Монреаль 36 15 21 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 37 22 15 50
2 Виннипег 36 22 14 45
3 Миннесота 35 20 15 42
4 Колорадо 34 19 15 41
5 Сент-Луис 36 17 19 37
6 Нэшвилл 34 15 19 35
7 Аризона 34 13 21 31
8 Чикаго 34 8 26 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 38 24 14 50
2 Лос-Анджелес 39 21 18 48
3 Эдмонтон 37 20 17 42
4 Калгари 37 17 20 41
5 Сиэтл 34 18 16 40
6 Ванкувер 35 16 19 35
7 Сан-Хосе 37 11 26 29
8 Анахайм 37 10 27 24
Результаты / календарь
19.12
20.12
21.12
22.12
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28.12
29.12
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31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
1.01 00:00
Вашингтон – Монреаль
 9 : 2
1.01 00:00
Лос-Анджелес – Филадельфия
 2 : 4
1.01 01:00
Тампа-Бэй – Аризона
 - : -
1.01 02:00
Сент-Луис – Миннесота
 - : -
1.01 03:00
Детройт – Оттава
 - : -
1.01 03:00
Колорадо – Торонто
 - : -
1.01 04:00
Даллас – Сан-Хосе
 - : -
1.01 06:00
Калгари – Ванкувер
 - : -
1.01 06:00
Эдмонтон – Виннипег
 - : -
1.01 23:00
Нью-Джерси – Каролина
 - : -
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И О
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 37 72
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 57
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 37 52
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 37 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

33 26
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 35 25
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 24 1.90
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Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

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Торонто

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