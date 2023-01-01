Овечкин оформил дубль в матче с «Монреалем». До Грецки осталось 89 голов

«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля». Счет стал 6:2.

На 2-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала 25-й в текущем сезоне и 805-й в карьере.

Всего в этом сезоне 37-летний россиянин набрал 44 (25+19) очка в 38 матчах.