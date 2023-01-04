Российский нападающий «Вашингтона» Овечкин оформил дубль в матче с «Баффало»

«Вашингтон» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало». Счет стал 4:3.

Голом на 8-й минуте третьего периода отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала второй в этой встрече и 28-й в нынешнем сезоне.

Всего за карьеру в НХЛ 37-летний россиянин забросил 808 шайб и идет на 2-м месте среди лучших снайперов НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).