Овечкин на 24-й секунде открыл счет в матче против «Чикаго»

«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

На 24-й секунде встречи голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала 18-й в текущем сезоне.

Всего на счету 37-летнего россиянина теперь 798 голов в североамериканской лиге.