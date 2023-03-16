Кузнецов забросил 12-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Вашингтон» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало». Счет стал 2:3.

На 2-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Евгений Кузнецов с передачи соотечественника Александра Алекссева. Для первого это 12-я шайба в сезоне, а для второго — 4-й ассист.