Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 809-ю шайбу в НХЛ

«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». Счет стал 6:2.

Голом на 14-й минуте третьего периода отметился российский нападающий Александр Овечкин. Он реализовал большинство и забросил 29-ю шайбу в сезоне.

Всего за карьеру в НХЛ 37-летний россиянин забросил 809 шайб и идет на 2-м месте среди лучших снайперов НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).