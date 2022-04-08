Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о форварде «Миннесоты» Кирилле Капризове. Овечкин отметил, что у Капризова есть талант и большой набор умений.

«Он приехал в НХЛ, будучи зрелым игроком. У него уже большой опыт, есть выступления за национальную сборную, много матчей против взрослых мужиков. Все знают, что он является талантливым хоккеистом с большим набором умений. Очевидно, что Дин Эвасон — человек, который даст такому парню, как Кирилл, много игрового времени, позволит ему быть тем, кем он является. Это круто», — цитирует Овечкина The Athletic.

В текущем сезоне Капризов сыграл за «Миннесоту» 68 матчей и набрал 87 очков (40+47). 24-летний россиянин установил рекорд команды по количеству баллов, набранных в регулярном чемпионате.