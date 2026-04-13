Овечкин после победы над «Питтсбургом»: «Каждый работал на коллектив, и это был великий командный успех»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Питтсбургом» (3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Нам нужно набирать очки, и сегодняшняя победа была важной. Вы видите, что все играли самоотверженно. Каждый работал на коллектив, и это был великий командный успех», — цитирует 40-летнего хоккеиста сайт НХЛ.

«Вашингтон» выиграл третий матч подряд. Он занимает девятое место в таблице Восточной конференции с 93 очками после 81 игры.

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