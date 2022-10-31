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Сегодня, 09:46

Овечкин: «Моя цель — провести всю карьеру в одной команде»

Овечкин хочет провести в «Вашингтоне» всю карьеру
Анна Горшкова
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин хочет провести в «Кэпиталз» всю свою карьеру.

«Я всегда говорил, что остаться в одной команде на всю карьеру — это моя цель. Очевидно, мне повезло, что я могу сделать такое, так что это довольно круто. Я счастлив в команде, мне здесь комфортно. У меня здесь много друзей», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

37-летний форвард играет за «Вашингтон» с 2005 года. Летом 2021 года Овечкин подписал с клубом новый пятилетний контракт на общую сумму 47,5 миллионов долларов. В составе «Вашингтона» россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18.

В сезоне-2022/23 Овечкин сыграл за «Кэпиталз» 9 матчей и набрал 7 (4+3) очков. Команда занимает девятое место на Востоке с 10 очками в 9 играх.

Источник: https://www.nhl.com/news/washington-alex-ovechkin-close-to-gordie-howes-goals-record-for-one-team/c-336994676
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
3
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3 Каролина 8 5 3 11
4 Филадельфия 8 5 3 11
5 Айлендерс 9 5 4 10
6 Вашингтон 9 5 4 10
7 Питтсбург 9 4 5 9
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Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 9 8 1 16
2 Флорида 9 5 4 11
3 Баффало 8 5 3 10
4 Детройт 8 4 4 10
5 Тампа-Бэй 9 5 4 10
6 Монреаль 9 5 4 10
7 Торонто 10 4 6 10
8 Оттава 8 4 4 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 9 5 4 11
2 Виннипег 9 5 4 11
3 Чикаго 9 4 5 10
4 Колорадо 9 4 5 9
5 Миннесота 9 4 5 9
6 Нэшвилл 9 3 6 7
7 Сент-Луис 7 3 4 6
8 Аризона 8 2 6 5
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 10 8 2 16
2 Эдмонтон 9 6 3 12
3 Калгари 7 5 2 10
4 Сиэтл 10 4 6 10
5 Лос-Анджелес 10 5 5 10
6 Ванкувер 9 2 7 6
7 Сан-Хосе 11 3 8 6
8 Анахайм 9 2 7 5
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Чикаго – Миннесота
 3 : 4 Б
31.10 03:00
Анахайм – Торонто
 4 : 3 ОТ
31.10 03:00
Аризона – Рейнджерс
2 : 3
31.10 03:00
Вегас – Виннипег
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 9 16
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 10 16
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Габриэль Виларди

Габриэль Виларди

Лос-Анджелес

 10 7
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 9 7
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.40
Стюарт Скиннер

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Эдмонтон

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Баффало

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