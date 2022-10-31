Овечкин: «Моя цель — провести всю карьеру в одной команде»
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин хочет провести в «Кэпиталз» всю свою карьеру.
«Я всегда говорил, что остаться в одной команде на всю карьеру — это моя цель. Очевидно, мне повезло, что я могу сделать такое, так что это довольно круто. Я счастлив в команде, мне здесь комфортно. У меня здесь много друзей», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.
37-летний форвард играет за «Вашингтон» с 2005 года. Летом 2021 года Овечкин подписал с клубом новый пятилетний контракт на общую сумму 47,5 миллионов долларов. В составе «Вашингтона» россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18.
В сезоне-2022/23 Овечкин сыграл за «Кэпиталз» 9 матчей и набрал 7 (4+3) очков. Команда занимает девятое место на Востоке с 10 очками в 9 играх.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|9
|6
|3
|12
|2
|Рейнджерс
|10
|5
|5
|12
|3
|Каролина
|8
|5
|3
|11
|4
|Филадельфия
|8
|5
|3
|11
|5
|Айлендерс
|9
|5
|4
|10
|6
|Вашингтон
|9
|5
|4
|10
|7
|Питтсбург
|9
|4
|5
|9
|8
|Коламбус
|10
|3
|7
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|8
|1
|16
|2
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|3
|Баффало
|8
|5
|3
|10
|4
|Детройт
|8
|4
|4
|10
|5
|Тампа-Бэй
|9
|5
|4
|10
|6
|Монреаль
|9
|5
|4
|10
|7
|Торонто
|10
|4
|6
|10
|8
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|9
|5
|4
|11
|2
|Виннипег
|9
|5
|4
|11
|3
|Чикаго
|9
|4
|5
|10
|4
|Колорадо
|9
|4
|5
|9
|5
|Миннесота
|9
|4
|5
|9
|6
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|7
|7
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|6
|8
|Аризона
|8
|2
|6
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|8
|2
|16
|2
|Эдмонтон
|9
|6
|3
|12
|3
|Калгари
|7
|5
|2
|10
|4
|Сиэтл
|10
|4
|6
|10
|5
|Лос-Анджелес
|10
|5
|5
|10
|6
|Ванкувер
|9
|2
|7
|6
|7
|Сан-Хосе
|11
|3
|8
|6
|8
|Анахайм
|9
|2
|7
|5
|31.10
|02:00
|
Чикаго – Миннесота
|3 : 4 Б
|31.10
|03:00
|
Анахайм – Торонто
|4 : 3 ОТ
|31.10
|03:00
|
Аризона – Рейнджерс
|2 : 3
|31.10
|03:00
|
Вегас – Виннипег
|2 : 1 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|18
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|9
|16
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|10
|16
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|9
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|10
|7
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|9
|7
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|4
|1.58
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|3
|1.66