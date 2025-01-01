Ничушкин получил травму в матче «Колорадо» — «Виннипег»

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин получил травму нижней части тела в матче с «Виннипегом» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

29-летний россиянин травмировался в результате столкновения с форвардом «Джетс» Логаном Стэнли. О сроках восстановления не сообщается.

Ничушкин в этом сезоне набрал 17 (11+6) очков в 21 матче.