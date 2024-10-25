Кучеров забросил 8-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Тампа» вышла вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

На 12-й минуте второго периода российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал счет 2:1. Для 31-летнего россиянина это 8-й гол в этом сезоне.