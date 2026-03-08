Нападающий «Тампы» Кучеров стал второй звездой дня в НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

32-летний россиянин отметился четырьмя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (5:2) и набрал 100 (32+68) очков в 57 играх сезона-2025/26. Кучеров достиг отметки в 100 очков в шестой раз в карьере в НХЛ и в четвертом сезоне подряд.

Первой звездой дня стал форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз, который в матче с «Рейнджерс» (6:3) забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу.

Третьей звездой назван нападающий «Монреаля» Юрай Слафковски, набравший 3 (2+1) очка в игре с «Лос-Анджелес» (4:3).

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