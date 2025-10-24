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24 октября 2025, 05:55

Кучерову осталось одно очко до 1000-го в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (2:3).

Теперь на счету 32-летнего россиянина 999 (359+640) очков в 808 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.

Кучеров занимает 101-е место в истории лиги по набранным очкам. На 100-й строчке — Бриан Пропп с 1004 (425+279) очками. Рекордсменом является Уэйн Гретцки, у которого 2857 (894+1963) очков.

Никита Кучеров (слева) и&nbsp;Виктор Хедманн.Противоречивый матч Кучерова: был в шаге от великого рекорда, но привез решающий гол — и «Тампа» снова проиграла

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Никита Кучеров
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