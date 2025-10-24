Кучерову осталось одно очко до 1000-го в НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (2:3).

Теперь на счету 32-летнего россиянина 999 (359+640) очков в 808 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.