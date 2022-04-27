Кучеров на 1-й минуте забросил «Коламбусу»
Российский нападающий «Тампы» Кучеров на 1-й минуте забросил «Коламбусу»
«Тампа» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».
На 1-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Никита Кучеров. Для него эта шаайба стала 24-й в этом сезоне.
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