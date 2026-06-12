Свечников вторым в истории «Каролины» дважды забил в большинстве в одном матче финала Кубка Стэнли

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил две шайбы в ворота «Вегаса» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ (4:2).

Как сообщает пресс-служба лиги, 26-летний россиянин стал вторым игроком в истории «Каролины», забившим два гола в большинстве в одном матче финальной серии Кубка Стэнли, присоединившись к Эрику Стаалу (пятый матч финала 2006 года).

Кроме того, Свечников сыграл свой пятый матч с двумя и более голами в одном плей-офф. Он превзошел Кевина Дайнина (4) и занял единоличное второе место в истории команды по этому показателю.

В Кубке Стэнли-2026 россиянин в 18 матчах набрал 11 (6+5) очков.

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