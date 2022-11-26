Российский нападающий «Сент-Луиса» Бучневич забросил 6-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Сент-Луис» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы». После первого периода счет 3:1 в пользу «Лайтнинг».

В конце первого периода голом отметился российский нападающий Павел Бучневич. На 17-й минуте он реализовал большинство своей команды.

Для 27-летнего россиянина эта шайба стала шестой в текущем сезоне НХЛ.