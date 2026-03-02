Бучневич: «Сент-Луис» отлично провел третий период с «Миннесотой». На выезде, играя два дня подряд, это тяжело

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич прокомментировал победу над «Миннесотой» (3:1) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы отлично провели третий период. На выезде, играя два дня подряд, это тяжело. После двух периодов счет 1:1 — неплохой результат. Третий период был нашим лучшим, мы не дали им много создать, забили важный гол и не дали им отыграться», — цитирует 30-летнего хоккеиста сайт НХЛ.

Бучневич забил победный гол своей команды и сделал результативный пас. В сезоне-2025/26 в 60 матчах он набрал 39 (14+25) очков.

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