Барбашев забросил 8-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Сент-Луис» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало». На 5-й минуте второго периода счет стал 1:4.

Голом отметился российский нападающий Иван Барбашев. Для 27-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала 8-й в этом сезоне.