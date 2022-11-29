Российский нападающий «Рейнджерс» Панарин забросил 6-ю шайбу в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

31-летний россиянин на 2-й минуте встречи открыл счет. Для него эта шайба стала шестой в текущем сезоне.

Почти сразу после гола Панарина форвард Мика Зибанежад удвоил преимущество хозяев. Однако гостям удалось отыграться. На 14-й минуте счет стал 2:2.