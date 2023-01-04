Российский нападающий «Рейнджерс» Панарин забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Рейнджерс» сравняли счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». В начале третьего периода счет стал 3:3.

На 36-й секунде третьего периода голом отметился российский нападающий Артемий Панарин. Для него этот гол стал 11-м в текущем сезоне.