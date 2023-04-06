Панарин реализовал большинство в матче с «Тампой»

«Рейнджерс» увеличили преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы». На 14-й минуте счет стал 6:3.

Голом отметился российский нападающий Артемий Панарин, который реализовал большинство своей команды. Для него эта шайба стала 26-й в текущем сезоне.