Российский нападающий «Рейнджерс» Кравцов получил травму в первом матче сезона

Российский нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов не смог доиграть первый матч в новом сезоне НХЛ против «Тампы». 22-летний россиянин получил повреждение после столкновения с защитником «Лайтнинг» Виктором Хедманом.

По информации New York Post, у Кравцова травма верхней части тела.

Кравцов суммарно отыграл 1 минуту 28 секунд в матче против «Лайтнинг».