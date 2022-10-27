Российский нападающий «Рейнджерс» Кравцов не сыграет против «Айлендерс»

Российский нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов не примет участия в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». У 22-летнего россиянина травма верхней части тела.

В состав на матч Кравцова заменит канадский форвард Жюльен Готье.

Матч «Айлендерс» — «Рейнджерс» состоится сегодня, 27 октября, и начнется в 2.30 по московскому времени.