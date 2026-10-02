Дорофеев забросил первую шайбу за «Рейнджерс»

«Рейнджерс» увеличили преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

На 11-й минуте российский нападающий Павел Дорофеев забил гол и сделал счет 2:0.

25-летний россиянин поучаствовал и в первом голе своей команды в этой встрече, сделав голевую передачу. Таким образом, у него теперь 2 (1+1) очка в 2 играх сезона-2026/27.

27 июня «Вегас» обменял 25-летнего россиянина в «Рейнджерс». Нью-йоркский клуб после обмена подписал с нападающим новый контракт на семь лет с зарплатой в 11 миллионов долларов США в год.