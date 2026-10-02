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Дорофеев забросил первую шайбу за «Рейнджерс»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Рейнджерс» увеличили преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

На 11-й минуте российский нападающий Павел Дорофеев забил гол и сделал счет 2:0.

25-летний россиянин поучаствовал и в первом голе своей команды в этой встрече, сделав голевую передачу. Таким образом, у него теперь 2 (1+1) очка в 2 играх сезона-2026/27.

27 июня «Вегас» обменял 25-летнего россиянина в «Рейнджерс». Нью-йоркский клуб после обмена подписал с нападающим новый контракт на семь лет с зарплатой в 11 миллионов долларов США в год.

Игорь Шестеркин.«В хоккее очень короткое окно, чтобы что-то выиграть». Шестеркин и Дорофеев: новая надежда «Рейнджерс»

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Павел Дорофеев
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 4 3 1 6
2 Питтсбург 2 2 0 4
3 Каролина 3 1 2 3
4 Айлендерс 2 1 1 2
5 Вашингтон 2 1 1 2
6 Коламбус 2 1 1 2
7 Нью-Джерси 2 1 1 2
8 Филадельфия 3 0 3 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 3 2 1 4
2 Флорида 3 1 2 4
3 Монреаль 2 1 1 3
4 Оттава 1 1 0 2
5 Баффало 2 1 1 2
6 Тампа-Бэй 2 1 1 2
7 Торонто 3 1 2 2
8 Детройт 2 0 2 0
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 2 2 0 4
2 Миннесота 2 2 0 4
3 Юта 3 2 1 4
4 Виннипег 2 1 1 3
5 Сент-Луис 2 1 1 2
6 Нэшвилл 2 1 1 2
7 Даллас 2 0 2 0
8 Чикаго 3 0 3 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 3 2 1 5
2 Анахайм 2 2 0 4
3 Сан-Хосе 2 2 0 4
4 Сиэтл 3 2 1 4
5 Вегас 3 2 1 4
6 Ванкувер 4 2 2 4
7 Лос-Анджелес 2 0 2 1
8 Калгари 3 0 3 0
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11.10
6.10 02:00 Тампа-Бэй – Филадельфия - : -
6.10 02:30 Питтсбург – Виннипег - : -
6.10 02:30 Бостон – Оттава - : -
6.10 03:00 Даллас – Сан-Хосе - : -
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