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Сегодня, 02:44

Панарин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Рейнджерс» сравняли счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты».

На 9-й минуте первого периода российский нападающий Артемий Панарин забил с передачи Алексиса Лафренье. Для 32-летнего россиянина этот гол стла первым в сезоне-2024/25.

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1 Нью-Джерси 3 2 1 4
2 Рейнджерс 1 1 0 2
3 Филадельфия 1 1 0 2
4 Питтсбург 2 1 1 2
5 Айлендерс 1 0 1 1
6 Вашингтон 0 0 0 0
7 Коламбус 1 0 1 0
8 Каролина 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 3 2 1 4
2 Тампа-Бэй 1 1 0 2
3 Оттава 1 1 0 2
4 Монреаль 2 1 1 2
5 Торонто 2 1 1 2
6 Флорида 2 1 1 2
7 Детройт 1 0 1 0
8 Баффало 3 0 3 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 2 2 0 4
2 Юта 2 2 0 4
3 Сент-Луис 3 2 1 4
4 Даллас 1 1 0 2
5 Миннесота 1 1 0 2
6 Чикаго 2 0 2 1
7 Нэшвилл 1 0 1 0
8 Колорадо 1 0 1 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 2 2 0 4
2 Лос-Анджелес 2 1 1 3
3 Калгари 1 1 0 2
4 Ванкувер 2 0 2 2
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6 Анахайм 0 0 0 0
7 Сиэтл 1 0 1 0
8 Эдмонтон 1 0 1 0
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Тампа-Бэй – Каролина
 - : -
13.10 02:00
Рейнджерс – Юта
 - : -
13.10 02:00
Вашингтон – Нью-Джерси
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13.10 02:00
Торонто – Питтсбург
 - : -
13.10 02:00
Монреаль – Оттава
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Баффало – Флорида
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Детройт – Нэшвилл
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