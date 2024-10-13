Панарин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

«Рейнджерс» сравняли счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты».

На 9-й минуте первого периода российский нападающий Артемий Панарин забил с передачи Алексиса Лафренье. Для 32-летнего россиянина этот гол стла первым в сезоне-2024/25.