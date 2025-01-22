Панарин забил 20-й гол в сезоне НХЛ

«Рейнджерс» увеличили преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

На 10-й минуте третьего периода российский нападающий Артемий Панарин реализовал большинство и сделал счет 4:0. Для него этот гол стал 20-м в сезоне.