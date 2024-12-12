Панарин сыграл 700-й матч в НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало». Эта игра стала для 33-летнего россиянина 700-й в североамериканской лиге.

Хоккеист перебрался в НХЛ в 2015 году, подписав двухлетний контракт новичка с «Чикаго». За «Блэкхокс» он выступал до 2017-го, после чего перешел в «Коламбус» в результате обмена. В 2019 году на правах свободного агента подписал контракт с «Рейнджерс».

За 700 матчей он набрал 815 (280+535) очков.