Панарин набрал 800 очков в НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей на 5-й минуте третьего периода в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:1). 33-летний форвард стал 11-м хоккеистом из России, набравшим 800 очков в НХЛ. У него сейчас 274 гола и 526 результативных передач в 684 матчах за карьеру.

Ранее 800 очков в НХЛ набирали Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Вячеслав Козлов, Сергей Гончар и Никита Кучеров.

Панарин выступает в НХЛ с 29 апреля 2015 года, его первым клубом был «Чикаго», в июне 2017-го он перешел в «Коламбус», а с 2019-го — играет за «Рейнджерс».