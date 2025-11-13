Панарин — о своей результативности: «Теперь я сплю крепко и вижу хорошие сны»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметил, что стал чувствовать себя увереннее после того, как прервал шестиматчевую серию без набранных очков. В последних четырех играх регулярного чемпионата НХЛ 34-летний хоккеист сделал 9 (3+6) результативных действий.

«Думаю, мы забили много голов в последних двух играх, но при этом ничего не меняли. Просто шайба теперь залетает в ворота. Сейчас моя уверенность в себе в порядке. Лучше, чем раньше. Теперь я сплю крепко и вижу хорошие сны», — цитирует Панарина пресс-служба «Рейнджерс».

13 ноября в матче против «Тампы» (7:3) Панарин сделал четыре голевые передачи и был признан второй звездой дня в лиге. Всего в сезоне-2025/26 россиянин провел 18 матчей и набрал 16 (5+11) очков.