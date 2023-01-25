Малкин забросил 17-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Питтсбург» и «Флорида» не выявили победителя в основное время матча регулярного чемпионата НХЛ. Команды обменялись шестью шайбами.

В конце третьего периода голом отметился российский нападающий Евгений Малкин. Он реализовал большинство «Пингвинз» и забросил 17-ю шайбу в этом сезоне.