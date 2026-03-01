Малкин после поражения от «Рейнджерс»: «Когда ведем 2:0, начинаем немного играть в излишне элегантный хоккей»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал поражение от «Рейнджерс» (2:3 Б) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы сыграли неплохо, мы сыграли нормально, но иногда нужно действовать чуть проще. Мы иногда пытаемся сыграть красиво. Когда ведем 2:0, начинаем немного играть в излишне элегантный хоккей», — цитирует 39-летнего форварда пресс-служба НХЛ.

«Питтсбург» занимает шестое место в таблице Восточной конференции с 73 очками после 58 игр.

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