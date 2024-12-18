Малкин забросил 7-ю шайбу в сезоне

«Питтсбург» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

На 7-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Евгений Малкин. Для него это 7-й гол в этом сезоне.

38-летний россиянин в текущем регулярном чемпионате набрал 26 (7+19) очков в 33 играх.