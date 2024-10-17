Малкин забросил 500 шайб в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вывел команду вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало». Он забросил с передачи Сидни Кросби на 4-й минуте третьего периода.

38-летний россиянин достиг отметки в 500 голов за карьеру в североамериканской лиге.

Всего на его счету 1305 очков. В 1150 матчах в НХЛ он забросил 500 шайб и сделал 805 голевых передач.