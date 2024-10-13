Малкин набрал 1300-е очко в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (4:2).

38-летний россиянин преодолел отметку в 1300 очков (498+802) за карьеру в НХЛ. Малкин — 37-й игрок в истории лиги, кому это удалось.

Российский форвард с сезона-2006/07 выступает в НХЛ. На его счету 1148 сыгранных матчей.