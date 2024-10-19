Коваленко набрал перво очко в НХЛ

Российский нападающий «Колорадо» Николай Коваленко набрал свое перво очко в НХЛ.

В сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» он отметился голевой передачей. 25-летний россиянин ассистировал Кейси Миттельштадту, который на 1-й минуте второго периода сделал счет 1:2.

Коваленко в сезоне-2023/24 перебрался в Северную Америку. Он сыграл в 7 матчах НХЛ и 6 матчах АХЛ.