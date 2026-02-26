Кучеров вышел на первое место в «Тампе» по сезонам с 30 шайбами
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в ворота «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2).
Как сообщает пресс-служба НХЛ, 32-летний россиянин оформил свой девятый сезон в карьере с 30 заброшенными шайбами. По этому показателю он сравнялся с канадским форвардом Стивеном Стэмкосом, разделив с ним первое место в истории «Тампы».
Также Кучеров продлил свою действующую результативную серию в НХЛ до 11 матчей — это девятый раз в его карьере, когда ему покоряется серия такой длины. Дольше он растягивал серии трижды: в сезоне-2019/20 (12 матчей), в сезоне-2018/19 (12 матчей) и в сезоне-2023/24 (13 матчей).
В сезоне-2025/26 Кучеров в 53 матчах набрал 94 (30+64) очка.
Новости