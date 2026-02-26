Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 13:08

Кучеров вышел на первое место в «Тампе» по сезонам с 30 шайбами

Павел Лопатко

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в ворота «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 32-летний россиянин оформил свой девятый сезон в карьере с 30 заброшенными шайбами. По этому показателю он сравнялся с канадским форвардом Стивеном Стэмкосом, разделив с ним первое место в истории «Тампы».

Также Кучеров продлил свою действующую результативную серию в НХЛ до 11 матчей — это девятый раз в его карьере, когда ему покоряется серия такой длины. Дольше он растягивал серии трижды: в сезоне-2019/20 (12 матчей), в сезоне-2018/19 (12 матчей) и в сезоне-2023/24 (13 матчей).

В сезоне-2025/26 Кучеров в 53 матчах набрал 94 (30+64) очка.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Читайте также
Стало известно о предложении сдаться польским наемникам ВСУ в Димитрове
Бывшей российской фигуристке подарили квартиру в Казахстане за участие в Олимпиаде
Защитника ЦСКА Агапова задержали в Уфе после того, как он вломился в музыкальную школу — пьяный. Что вообще происходит
Над территорией России за ночь сбили 17 украинских беспилотников
Новый ГОСТ на пиво введут в России с 2027 года
Восемь стран бойкотируют церемонию открытия Паралимпиады-2026
Популярное видео
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Бомбардиры сезона НХЛ: Маккиннон и Макдэвид в отрыве, Кучеров и Капризов в топ-10
Панарин: «Моя карьера часто была полна давления, и я привык к этому давлению»
Кучеров стал вторым по скорости набора 700 передач среди европейских игроков НХЛ
Лучшие бомбардиры НХЛ на 26 февраля: Кучеров поднялся на второе место, Макдэвид лидирует
Панарин стал третьим европейцем в НХЛ с 11 сезонами подряд с 40 голевыми передачами
Тренер «Тампы» Зеттлер: «Кучеров как та соломинка, которая заставляет напиток бурлить для нас»
Панарин стал третьим игроком «Лос-Анджелеса» за 20 лет с двумя передачами в дебютном матче
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

НХЛ, расписание и результаты 27 февраля: «Питтсбург» — «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 57 36 21 78
2 Питтсбург 56 29 27 70
3 Айлендерс 58 32 26 69
4 Вашингтон 60 30 30 67
5 Коламбус 56 29 27 65
6 Филадельфия 57 25 32 61
7 Нью-Джерси 58 28 30 58
8 Рейнджерс 57 22 35 50
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 56 38 18 80
2 Монреаль 57 32 25 72
3 Баффало 58 33 25 72
4 Детройт 58 33 25 72
5 Бостон 57 32 25 69
6 Оттава 57 28 29 63
7 Торонто 58 27 31 63
8 Флорида 57 29 28 61
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 56 38 18 85
2 Даллас 58 35 23 79
3 Миннесота 58 34 24 78
4 Юта 58 30 28 64
5 Нэшвилл 57 26 31 59
6 Виннипег 57 23 34 54
7 Чикаго 57 22 35 53
8 Сент-Луис 57 20 37 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 58 28 30 70
2 Анахайм 57 31 26 65
3 Эдмонтон 59 28 31 64
4 Сиэтл 57 27 30 63
5 Лос-Анджелес 57 23 34 60
6 Сан-Хосе 55 27 28 58
7 Калгари 56 23 33 52
8 Ванкувер 58 18 40 43
Результаты / календарь
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
6.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
26.02 03:00 Нью-Джерси – Баффало 1 : 2
26.02 03:00 Вашингтон – Филадельфия 3 : 1
26.02 03:30 Тампа-Бэй – Торонто 4 : 2
26.02 04:00 Даллас – Сиэтл 4 : 1
26.02 05:00 Юта – Колорадо 2 : 4
26.02 06:00 Лос-Анджелес – Вегас 4 : 6
26.02 06:00 Ванкувер – Виннипег 2 : 3 ОТ
26.02 06:30 Анахайм – Эдмонтон 6 : 5
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости