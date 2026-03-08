Кучеров признан первой звездой матча «Торонто» — «Тампа»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2).

32-летний форвард сделал четыре результативные передачи в этой игре и достиг отметки в 100 (32+68) очков в сезоне-2025/26.

Второй звездой признан нападающий «Лайтнинг» Джейк Гюнцель, который набрал 2 (1+1) очка, третьей — нападающий «Торонто» Матиас Маччелли, забивший гол.

«Тампа» с 82 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торонто» с 65 очками располагается на 15-й позиции «Востока».

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