Кучеров признан первой звездой матча «Торонто» — «Тампа»
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2).
32-летний форвард сделал четыре результативные передачи в этой игре и достиг отметки в 100 (32+68) очков в сезоне-2025/26.
Второй звездой признан нападающий «Лайтнинг» Джейк Гюнцель, который набрал 2 (1+1) очка, третьей — нападающий «Торонто» Матиас Маччелли, забивший гол.
«Тампа» с 82 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торонто» с 65 очками располагается на 15-й позиции «Востока».
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