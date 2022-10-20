Ничушкин забросил пятую шайбу в этом сезоне НХЛ

«Колорадо» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега». После двух периодов — 3:3.

На 19-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. Для него это 5-й гол в этом сезоне.

Ранее в этой встрече 27-летний россиянин сделал одну голевую передачу, которая стала для него третьей в сезоне.