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Сегодня, 04:47

Ничушкин забросил пятую шайбу в этом сезоне НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Колорадо» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега». После двух периодов — 3:3.

На 19-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. Для него это 5-й гол в этом сезоне.

Ранее в этой встрече 27-летний россиянин сделал одну голевую передачу, которая стала для него третьей в сезоне.

Валерий Ничушкин
Хоккей
ХК Колорадо Эвеланш
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